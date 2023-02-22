В Иране рассказали, как готовят машины к поставкам в Россию

Официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф заявил, что компания Saipa собирается поставлять в Россию две модели своих автомобилей — Shahin и Quick, в российском рынке также заинтересован концерн Iran Khodro. Автомобили обеих компаний сейчас проходят сертификацию.
Компания Saipa заключила контракт с белорусской компанией на экспорт 45 тысяч автомобилей — Shahin и Quick, эти же две модели машин будут поставляться и на российский рынок», — сказал Галибаф.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Есть проблемы с западными санкциями, поэтому неясно, каким образом компания собирается отправлять свои авто в Россию — напрямую или через Белоруссию. Возможно, часть из этих 45 тыс. машин предназначены для России.
Ранее посол России в Тегеране Алексей Дедов говорил, что два иранских производителя будут поставлять автомобили в Россию.
Но в Минпромторге отмечали, что поставки иранских авто будут невозможны, пока нет необходимой сертификации, а она пока не началась.
Галибаф сказал, что машины проходят сертификацию, с Москвой ведутся переговоры, но соглашений о поставках с Москвой пока нет.
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Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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