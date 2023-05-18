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В 2023 году нас ждет пополнение в семействе,...

Новейший тягач КАМАЗ – теперь трехосный!

В 2023 году нас ждет пополнение в семействе, основанном двухосным магистральным тягачом КАМАЗ-54901.

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На днях главный конструктор и директор НТЦ КАМАЗа Евгений Макаров обозначил ближайшие планы предприятия по расширению модельного ряда. В частности, он заявил, что в текущем году КАМАЗу предстоит вывести на рынок новые седельные тягачи.

Давайте посмотрим, чем автогигант может расширить семейство тягачей, начатых двухосным КАМАЗ-54901.

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Один из продолжателей – безусловно, КАМАЗ-65951 с дополнительной подъемной осью, доводящей полную массу грузовика до 26 тонн. Второй вариант – КАМАЗ-65956, у которого третья ось стационарная.

За Рулем

Какой из грузовиков будет первым кандидатом на серийный выпуск? Скорее всего, все же КАМАЗ-65951, ведь компания анонсировала эту версию еще в феврале 2021-го.

Впрочем, обеим трехосным машинам предстоит превращение в «санкционно-устойчивый продукт», какое родительская двухосная модель, по сообщению производителя, уже прошла.

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Источник, фото: КАМАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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