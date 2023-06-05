S8 Capital претендует еще на один шинный завод в России

Купить его планируется до конца этого года.

Группа S8 Capital может войти в тройку самых крупных в России производителей шин. Кроме завода немецкой компании Continental в Калуге и предприятия холдинга «Кордиант» в Ярославле и Омске, приобретенные ранее, в сферу интересов компании Армена Саркисяна попал завод японского производителя Bridgestone в Ульяновске.

Переговоры по приобретению ульяновского предприятия S8 Capital ведет с февраля 2023 года, закрытие сделки ожидается до конца года, сообщил источник.

Японская шинная марка Bridgestone заявила об уходе из России и поиске покупателя на свои российские активы еще в октябре прошлого года.

Завод Bridgestone в Ульяновске расположен в индустриальном парке «Заволжье» и занимает территорию 80,6 га. Сейчас мощности предприятия оцениваются в 2,4 млн автопокрышек в год.

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Источник: РБК

Фото: S8 Capital, depositphotos.com