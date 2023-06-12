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12 июня отмечаем важный государственный праздник – День России!

В этот день нашей стране было дано новое название – Российская Федерация.

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День России – один из самых «молодых» государственных праздников в стране, его отмечают 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, провозгласившая главенство Конституции и ее законов.

Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).

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В этот день Россия обрела и первого Президента – но произошло это уже в 1991 году, когда состоялись первые в истории страны открытые выборы главы государства.

Для большинства 12 июня стал еще одним выходным днем в году, когда можно поехать на отдых или на дачу.

Но сегодня этот День приобретает особенные патриотические черты, становясь символом единения народа России. Это праздник свободы и согласия всех людей на основе закона и справедливости.

В этот день во всех российских городах устраивают праздничные мероприятия, в которых принимают участие граждане страны всех возрастов.

Но главные торжества, конечно же, проходят в Москве на Красной площади и завершаются они праздничным салютом.

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Источник: по материалам из открытых источников

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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