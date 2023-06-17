Эта Волга даст фору многим современным иномаркам

Ныне такие машины изредка всплывают в продаже, и цены немаленькие…

За эти обычные с виду «волжанки», причем далеко не в идеальном состоянии, просят нынче от трех до шести млн рублей. Что в них такого особенного? Эксперт «За рулем» Сергей Канунников вспоминает автомобили ГАЗ для спецслужб.

Он рассказывает о главном принципе их постройки: внешне (даже деталями) автомобиль не должен отличаться от серийного, примелькавшегося на улицах.

Скоростную версию Волги ГАЗ-24 под индексом ГАЗ-24-24 на заводе собирали небольшими партиями с 1973 года. Позднее появилась таковая и у модернизированной ГАЗ-24-10 – она носила индекс ГАЗ-24-34.

На эти автомобили ставили 195-сильный двигатель V8 от Чайки ГАЗ-13 и трехступенчатую АКП. Максимальная скорость такой Волги составляла 190 км/ч.

А внешне машины ничем не отличались от стандартных. На часть машин даже ставили третью бутафорскую педаль сцепления, чтобы «автоматическую» начинку нельзя было распознать при взгляде в салон.

Известно, что такие машины выпускали до 1986 года и за все время сделали немногим более тысячи экземпляров.

Но ГАЗ выпускал и другие интересные «догонялки» – давайте посмотрим на них!

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Фото: Авто.ру