«Синяя карта» вместо «Зеленой»: она будет действовать в дружественных РФ странах
Проект заработает с 1 января 2024 года.
После того, как на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии перестали с 1 июня действовать российские «Зеленые карты», в России решили ввести «Синюю карту». Она станет заменой международного полиса автострахования и будет работать в дружественных России странах.
По сообщению Российского союза автостраховщиков (РСА), уже достигнуто соглашение с Республикой Беларусь, идут переговоры с Турцией и Азербайджаном.
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Предполагается, что цена новых полисов будет ниже, чем стоимость отдельных местных страховок, а возможно, и меньше прежних сертификатов.
Ранее сообщалось, что уже в конце июня членство РФ в Бюро «Зеленая карта» может быть приостановлено.
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Источник: Известия
Фото: pxhere.com
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