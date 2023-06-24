Усиление мер безопасности в Москве - что это значит?

В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов.

КТО – это комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств. Их проводят, чтобы пресекать теракты, обезвреживать террористов, обеспечивать безопасность граждан и организаций.

24 июня такой режим введен в Москве, Московской и Воронежской областях.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о мерах по усилению безопасности в городе:

Проводятся антитеррористические мероприятия <...> Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием.

Известия сообщают, что в столице под усиленную охрану взяли органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

По данным Яндекс-карт в столице обычная для субботы ситуация на дорогах - пробки оцениваются в 3 балла (из десяти).

Данные шаги связаны с попыткой военного мятежа, который устроил Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер».

В воронежской администрации заявили, что по перекрытой федеральной трассе М-4 «Дон» движется колонная военной техники.

Источник: Известия