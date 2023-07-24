КАМАЗ приостановил выпуск грузовиков

Пауза продлится до 6 августа – в это время будут работать лишь подразделения, не связанные с производством машин.

Вслед за «Москвичом» о начале корпоративного отпуска объявил КАМАЗ. Пауза будет по длительности такой же, как и у родственного предприятия (напомним, КАМАЗ помогает московскому заводу во взаимодействии с JAC) – отдых камазовцев продлится до 6 августа.

Выпуск грузовиков планируют возобновить в понедельник 7 августа. А до того времени на автогиганте будут работать лишь службы, не связанные с выпуском готовой продукции. Напомним, практика корпоративного отпуска применяется на КАМАЗе уже несколько лет.

До корпоративного отпуска автогигант успел отчитаться от переводе новых КАМАЗ-54901 на китайские компоненты, анонсировать новые модели и запустить в продажу развозной Компас 5.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КАМАЗ

Фото: https://t.me/pao_kamaz