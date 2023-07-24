КАМАЗ приостановил выпуск грузовиков
Вслед за «Москвичом» о начале корпоративного отпуска объявил КАМАЗ. Пауза будет по длительности такой же, как и у родственного предприятия (напомним, КАМАЗ помогает московскому заводу во взаимодействии с JAC) – отдых камазовцев продлится до 6 августа.
Выпуск грузовиков планируют возобновить в понедельник 7 августа. А до того времени на автогиганте будут работать лишь службы, не связанные с выпуском готовой продукции. Напомним, практика корпоративного отпуска применяется на КАМАЗе уже несколько лет.
До корпоративного отпуска автогигант успел отчитаться от переводе новых КАМАЗ-54901 на китайские компоненты, анонсировать новые модели и запустить в продажу развозной Компас 5.
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Источник: КАМАЗ
Фото: https://t.me/pao_kamaz
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