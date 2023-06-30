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Новый 3,5-тонный грузовик КАМАЗ 5 появился в продажеНовый 3,5-тонный грузовик КАМАЗ 5 появился в продаже
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Новый 3,5-тонный грузовик КАМАЗ 5 появился в продаже

Цена оказалась выше, чем у конкурирующей ГАЗели Next и более высокого классом ГАЗ Валдай 8.

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Последняя новинка в камазовском семействе Компас, грузовик Компас 5 появился в некоторых автосалонах официальных дилеров челнинской марки, сообщает источник. Напомним, у грузовиков рама камазовской разработки но кабина и двигатель JAC, с российской пропиской сменивший имя на КАМАЗ-580. С мотором стыкуется 5-ступенчатая МКП.

Грузоподъемность составляет 3,5 тонны, для управления достаточно прав категории «В». Комплектация включает кондиционер, магнитолу, электростеклоподъемники, круиз-контроль, моторный тормоз, подогреваемый фильтр грубой очистки топлива… Неплохо?

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Однако цена оказалась довольно высокой – по данным источника, дилеры просят за машину со шторно-бортовой платформой 4 380 000 рублей, а с учетом действующей до конца июля скидкой – 3 680 000 рублей.

Даже со скидкой Компас 5 ощутимо дороже сравнимой по комплектации ГАЗели Next (около 3 млн рублей) и сравним по цене с машиной классом выше – среднетоннажником ГАЗ Валдай 8 (3,8 млн рублей).

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Источник: quto.ru

Фото: compasstrucks.ru

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