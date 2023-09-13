За неуплату штрафов призвали временно лишать прав
Временно лишать права управления автомобилем за 10 и более неуплаченных штрафов предложил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.
В письме, направленном на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова, он отметил, что несмотря на совершенствование нормативно-правовой базы и внедрение технологических новинок, борьба за безопасность дорожного движения перечеркивается злостными нарушителями.
«Среди некоторых недобросовестных автовладельцев до сих пор наблюдается пренебрежение к правилам дорожного движения. В СМИ часто сообщается, что тот или иной виновник очередного резонансного ДТП является злостным нарушителем дорожных правил и имеет целый ворох неуплаченных штрафов: десятки и сотни нарушений», — подчеркнул парламентарий.
В то же время в КоАП хотят внести наказание за опасные маневры водителя на дороге. Доработанный с учетом всех правок законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть уже этой осенью.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: RT
Фото: Depositphotos
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен