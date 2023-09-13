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За неуплату штрафов призвали временно лишать прав

За 10 и более неуплаченных штрафов предлагается лишать водителей прав

Временно лишать права управления автомобилем за 10 и более неуплаченных штрафов предложил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

В письме, направленном на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова, он отметил, что несмотря на совершенствование нормативно-правовой базы и внедрение технологических новинок, борьба за безопасность дорожного движения перечеркивается злостными нарушителями.

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«Среди некоторых недобросовестных автовладельцев до сих пор наблюдается пренебрежение к правилам дорожного движения. В СМИ часто сообщается, что тот или иной виновник очередного резонансного ДТП является злостным нарушителем дорожных правил и имеет целый ворох неуплаченных штрафов: десятки и сотни нарушений», — подчеркнул парламентарий.

В то же время в КоАП хотят внести наказание за опасные маневры водителя на дороге. Доработанный с учетом всех правок законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть уже этой осенью.

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Источник: RT

Фото: Depositphotos

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За РулемПономарева Дарина
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