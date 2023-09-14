Эта «девятка» даст фору многим современным иномаркам – в чем ее секрет?

«За рулем» рассказал о ВАЗ-2109 с роторным двигателем мощностью 140 л.с.

Советский автопром почти не знал всевозможных «специальных серий» и «особых исполнений» в их нынешнем виде – если, конечно, к таковым не причислять недоступные простым смертным милицейские «догонялки». И все же интересные модификации серийных моделей на советском и постсоветском пространстве встречались – «За рулем» собрал такие в отдельной статье.

Одна из примечательных машин 1990-х из этой когорты – это, конечно же, ВАЗ-2109-91 с роторным мотором. Двигатели Ванкеля на ВАЗе устанавливали и на более ранние модели, но «девятка» по-новому раскрыла потенциал конструкции.

Так выглядел двухсекционник Ванкеля под капотом ВАЗ-2109-91

Внешне такая машина ничем не отличалась от обычного вазовского хэтчбека, но стоило его завести, из-под капота доносился характерный рык. А если капот открыть, взору представало не совсем обычное зрелище – роторный двигатель мощностью 140 л.с.

По тем временам ВАЗ-2109-91 был очень быстрым автомобилем. Он без труда набирал 180 км/ч – отличный показатель и сейчас! Конечно, за такую динамику приходилось платить: в начале 2000-х стоимость мелкосерийной роторной Лады составляла 6 тысяч долларов.

Сейчас эти машины перешли в разряд однозначных редкостей. А вот отдельно двигатель можно купить сравнительно недорого – за 50-70 тысяч рублей, но состояние будет сомнительным. Есть и более надежные варианты за 150 т.р., а также отличные образцы за 260 т.р. – если повезет, то еще и с гарантией.

Но нам удалось найти в продаже еще несколько интересных постсоветских автомобилей!