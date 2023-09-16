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Краснодарский край установил рекорд по числу туристов

В 2023 году Краснодарский край принял почти 10 миллионов туристов в летний сезон

Губернатор Вениамин Кондратьев поделился этой радостной новостью, отметив, что отели и гостиницы на Черноморском и Азовском побережьях заполнены на 92% и 91% соответственно.

Девушка на пляже
Девушка на пляже

Помимо купания и загара, туристы находят разнообразные активности, которые делают их отпуск незабываемым. Красивая природа и уникальные ландшафты Кубани создают идеальные условия для активного отдыха на свежем воздухе.

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Кроме того, Краснодарский край славится своими вкусными продуктами и изысканными винами.

Также регион предлагает различные варианты размещения, от эксклюзивных отелей уровня 4-5 звезд до более доступных вариантов.

Таким образом, Краснодарский край продолжает привлекать все больше туристов каждый год. Его прекрасные пляжи, разнообразные активности, вкусная кухня и разнообразные варианты размещения делают его идеальным местом для отдыха. Не упустите возможность посетить этот удивительный регион и создать незабываемые воспоминания.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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