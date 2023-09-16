Краснодарский край установил рекорд по числу туристов
Губернатор Вениамин Кондратьев поделился этой радостной новостью, отметив, что отели и гостиницы на Черноморском и Азовском побережьях заполнены на 92% и 91% соответственно.
Помимо купания и загара, туристы находят разнообразные активности, которые делают их отпуск незабываемым. Красивая природа и уникальные ландшафты Кубани создают идеальные условия для активного отдыха на свежем воздухе.
Кроме того, Краснодарский край славится своими вкусными продуктами и изысканными винами.
Также регион предлагает различные варианты размещения, от эксклюзивных отелей уровня 4-5 звезд до более доступных вариантов.
Таким образом, Краснодарский край продолжает привлекать все больше туристов каждый год. Его прекрасные пляжи, разнообразные активности, вкусная кухня и разнообразные варианты размещения делают его идеальным местом для отдыха. Не упустите возможность посетить этот удивительный регион и создать незабываемые воспоминания.
Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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