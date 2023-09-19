Автопутешествия по Москве и Подмосковью – тест-драйвы маршрутов

Стартовал проект «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия»

В столичном регионе активно развивается автотуризм, причем для путешествий на автомобиле подходит не только Московская область, но и сама столица, что доказывает новый межрегиональный проект Москвы и Московской области «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» в рамках стратегии «Москва+».

В ходе проекта проводятся тест-драйвы различных туристических маршрутов по Москве и Подмосковью.

В межрегиональную стратегию «Москва+» входит 5 программ туристического сотрудничества столицы и других регионов РФ. Программа «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» стартовала в июне 2023 года.

9 августа был снят имиджевый ролик со звездными путешественниками. На отечественном автомобиле «Соболь NN» телеведущие Первого канала Яна Чурикова и Тимур Соловьёв отправились в свои идеальные путешествия по Москве и Подмосковью.

Во время тест-драйва звездные туристы убедились, что столица обладает широкими возможностями для автопутешествий, а для комфортной поездки на дальние расстояния всегда есть подходящие отечественные автомобили.

Продвижение внутреннего автотуризма и путешествий на автомобиле ведется Мостуризмом и ГК «Современные транспортные технологии», которые заключили соглашение на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. А тест-драйв туристических маршрутов «Москва + Подмосковье» с участием звезд телевидения стал первым проектом в рамках этого сотрудничества.

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Фото, видео: Программа «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия»