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Спортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: цена

Новую Lada Granta Sport выставили на продажу за 1,3 млн рублей

Гоночная Lada Granta Sport в кузове лифтбек буквально несколько недель назад дебютировала на фестивале технических видов спорта. Несмотря на то, что официально АВТОВАЗ о старте продаж этой модификации Granta пока не объявлял, автомобиль уже появился у одного из дилеров.

В Ленинградской области ее продают за 1 289,9 тыс. рублей. И это без учета допов: за нанесенный на днище и арки антикор, ковры в салоне, поддон в багажнике, а также установленные сигнализацию с обратной связью, защиту двигателя и радиатора придется доплатить.

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Заряженная Granta оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л. с. От базовой версии авто отличается уменьшенным дорожным просветом, дисковыми тормозами, а также спортивными экстерьером и интерьером.

В списке оборудования ABS, EBD, две подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, передние электростеклоподъемники, мультимедиа с четырьмя динамиками и др.

Ранее на АВТОВАЗе заявляли, что новое поколение спортивных Грант планируют серийно выпускать с двумя вариантами кузовов – седан и лифтбек.

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Источник: Автоновости дня

Фото: АВТОВАЗ, Сергей Фадеичев/ТАСС

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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