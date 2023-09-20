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Hongqi H5Российских чиновников могут пересадить на премиальные китайские машины
Максим Кадаков, «За рулем»: белорусские Hongqi...

Российских чиновников могут пересадить на премиальные китайские машины

Максим Кадаков, «За рулем»: белорусские Hongqi предназначены для РФ

Главный редактор издания «За рулем» отреагировал на новость об организации производства люксовых китайских машин марки Hongqi в Республике Беларусь. Напомним, на расположенный под Минском завод «Юнисон» уже доставлены 36 машинокомплектов для крупноузловой сборки.

«Интереснее другое: цель на этот год – сделать 1000 машин. За оставшиеся три месяца! Нужна ли белорусам тысяча дорогущих машин? Нет, конечно. Путь только один – в Россию», – считает Максим Кадаков.
Hongqi H5
Hongqi H5
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Эксперт озаглавил свою заметку «А Хунцы чиновникам подойдут?» и указал, что белорусская сторона этого проекта видит 2024 год «очень перспективным». Все вкупе указывает на существование четкого плана по реализации большого количества совсем не дешевых автомобилей.

Марка Hongqi официально уже представлена в России, но машины сейчас поставляются из Китая. Самый доступный седан Hongqi H5, считающийся одноклассником Toyota Camry, стоит 4,8 млн рублей.

Hongqi H5
Hongqi H5

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov

Фото: Hongqi

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