Российских чиновников могут пересадить на премиальные китайские машины
Главный редактор издания «За рулем» отреагировал на новость об организации производства люксовых китайских машин марки Hongqi в Республике Беларусь. Напомним, на расположенный под Минском завод «Юнисон» уже доставлены 36 машинокомплектов для крупноузловой сборки.
«Интереснее другое: цель на этот год – сделать 1000 машин. За оставшиеся три месяца! Нужна ли белорусам тысяча дорогущих машин? Нет, конечно. Путь только один – в Россию», – считает Максим Кадаков.
Эксперт озаглавил свою заметку «А Хунцы чиновникам подойдут?» и указал, что белорусская сторона этого проекта видит 2024 год «очень перспективным». Все вкупе указывает на существование четкого плана по реализации большого количества совсем не дешевых автомобилей.
Марка Hongqi официально уже представлена в России, но машины сейчас поставляются из Китая. Самый доступный седан Hongqi H5, считающийся одноклассником Toyota Camry, стоит 4,8 млн рублей.
На днях совет Госдумы РФ принял единогласное решение об использовании депутатами автомобилей только российского производства.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov
Фото: Hongqi
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