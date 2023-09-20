Российских чиновников могут пересадить на премиальные китайские машины

Максим Кадаков, «За рулем»: белорусские Hongqi предназначены для РФ

Главный редактор издания «За рулем» отреагировал на новость об организации производства люксовых китайских машин марки Hongqi в Республике Беларусь. Напомним, на расположенный под Минском завод «Юнисон» уже доставлены 36 машинокомплектов для крупноузловой сборки.

«Интереснее другое: цель на этот год – сделать 1000 машин. За оставшиеся три месяца! Нужна ли белорусам тысяча дорогущих машин? Нет, конечно. Путь только один – в Россию», – считает Максим Кадаков.

Hongqi H5

Эксперт озаглавил свою заметку «А Хунцы чиновникам подойдут?» и указал, что белорусская сторона этого проекта видит 2024 год «очень перспективным». Все вкупе указывает на существование четкого плана по реализации большого количества совсем не дешевых автомобилей.

Марка Hongqi официально уже представлена в России, но машины сейчас поставляются из Китая. Самый доступный седан Hongqi H5, считающийся одноклассником Toyota Camry, стоит 4,8 млн рублей.

Hongqi H5

На днях совет Госдумы РФ принял единогласное решение об использовании депутатами автомобилей только российского производства.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov

Фото: Hongqi