Еще один (и какой!) китайский бренд локализуют в Республике Беларусь
На одном из белорусских промышленных предприятий вскоре начнется сборка премиальных китайских автомобилей марки Hongqi. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности РБ Александр Огородников.
«В ближайшее время предприятие "Юнисон" совместно с китайскими партнерами начнет производство легковых автомобилей под брендом Hongqi. Первые 36 машинокомплектов уже находятся на заводе», — сказал Огородников.
Замминистра уточнил, что уже до конца 2023 года запланирована к выпуску серия количеством до тысячи экземпляров.
Hongqi («Хончи») переводится как «красное знамя», эти машины прежде всего известны тем, что на них перемещается партийная элита Китая. В России бренд присутствует с весны 2023 года, в линейке четыре модели: большой седан Hongqi H9, электрокроссовер E-HS9, полноприводник HS5 и наиболее доступный седан H5 с ценой от 4,8 млн рублей.
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Источник: belta.by
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