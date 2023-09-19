Еще один (и какой!) китайский бренд локализуют в Республике Беларусь

Белоруссия и Китай запустят производство легковых автомобилей Hongqi

На одном из белорусских промышленных предприятий вскоре начнется сборка премиальных китайских автомобилей марки Hongqi. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности РБ Александр Огородников.

Hongqi H5

«В ближайшее время предприятие "Юнисон" совместно с китайскими партнерами начнет производство легковых автомобилей под брендом Hongqi. Первые 36 машинокомплектов уже находятся на заводе», — сказал Огородников.

Замминистра уточнил, что уже до конца 2023 года запланирована к выпуску серия количеством до тысячи экземпляров.

Интерьер Hongqi H5

Hongqi («Хончи») переводится как «красное знамя», эти машины прежде всего известны тем, что на них перемещается партийная элита Китая. В России бренд присутствует с весны 2023 года, в линейке четыре модели: большой седан Hongqi H9, электрокроссовер E-HS9, полноприводник HS5 и наиболее доступный седан H5 с ценой от 4,8 млн рублей.

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Источник: belta.by