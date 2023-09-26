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Колесо попало в люк: кто виноват и что делать – советы эксперта

Как получить компенсацию за поврежденный из-за люка автомобиль – инструкция

Что делать, если на вашем пути оказались люк или ливнёвка в аварийном состоянии, а вы их не заметили и в результате повредили автомобиль? Нужно ли оформлять ДТП? Кто будет считаться виновником аварии? Как отстоять свое право на компенсацию? Ответы на все эти вопросы есть.

Люк в аварийном состоянии в луже – серьезная опасность
Люк в аварийном состоянии в луже – серьезная опасность

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Мнение эксперта

Екатерина Соловьёва, автомобильный юрист, специалист направления «Народный фронт. Аналитика»:

— Как правило, люки/ливневки – это система коммунального хозяйства, и ответственность за это несут коммунальщики. Но, в зависимости от вида разрушения, ответственным может быть и собственник участка дороги. За нормативное состояние дорог внутри города отвечает администрация муниципального образования.

В случае если произошло повреждение автомобиля после попадания в «коммунальную дыру», необходимо с соблюдением ПДД оформить ДТП. Ждать инспекторов не нужно: они запишут адрес, зафиксируют обращение, и вы можете самостоятельно проследовать для оформления в ГИБДД.

Яма на дороге
Яма на дороге

После получения всех необходимых документов в органах ГИБДД, и если удается узнать сразу собственника люка/ливневки, необходимо заблаговременно пригласить представителя организации на экспертизу. После чего обратиться с иском в суд. Если предварительно не удалось выяснить «хозяина дыры», то надо обратиться с иском к органу местного самоуправления. При подаче позиции в суд они, как правило, указывают, кому принадлежит участок дороги.

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Пример из практики:

На дороге произошел провал асфальта, под которым оказался коллектор. Автомобиль получил повреждения. Коллектор был передан на обслуживание по договору концессии ресурсоснабжающей организации. Представители организации оправдывались, что люк был закатан в асфальт, его не было видно, они про него не знали и, соответственно, не могли обслужить. Однако по решению суда ущерб от ДТП взыскали именно с ресурсоснабжающей организации. Отстаивайте свои права в суде!

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За РулемКирилл Панов
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