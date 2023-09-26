Колесо попало в люк: кто виноват и что делать – советы эксперта
Что делать, если на вашем пути оказались люк или ливнёвка в аварийном состоянии, а вы их не заметили и в результате повредили автомобиль? Нужно ли оформлять ДТП? Кто будет считаться виновником аварии? Как отстоять свое право на компенсацию? Ответы на все эти вопросы есть.
Мнение эксперта
Екатерина Соловьёва, автомобильный юрист, специалист направления «Народный фронт. Аналитика»:
— Как правило, люки/ливневки – это система коммунального хозяйства, и ответственность за это несут коммунальщики. Но, в зависимости от вида разрушения, ответственным может быть и собственник участка дороги. За нормативное состояние дорог внутри города отвечает администрация муниципального образования.
В случае если произошло повреждение автомобиля после попадания в «коммунальную дыру», необходимо с соблюдением ПДД оформить ДТП. Ждать инспекторов не нужно: они запишут адрес, зафиксируют обращение, и вы можете самостоятельно проследовать для оформления в ГИБДД.
После получения всех необходимых документов в органах ГИБДД, и если удается узнать сразу собственника люка/ливневки, необходимо заблаговременно пригласить представителя организации на экспертизу. После чего обратиться с иском в суд. Если предварительно не удалось выяснить «хозяина дыры», то надо обратиться с иском к органу местного самоуправления. При подаче позиции в суд они, как правило, указывают, кому принадлежит участок дороги.
Пример из практики:
На дороге произошел провал асфальта, под которым оказался коллектор. Автомобиль получил повреждения. Коллектор был передан на обслуживание по договору концессии ресурсоснабжающей организации. Представители организации оправдывались, что люк был закатан в асфальт, его не было видно, они про него не знали и, соответственно, не могли обслужить. Однако по решению суда ущерб от ДТП взыскали именно с ресурсоснабжающей организации. Отстаивайте свои права в суде!
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