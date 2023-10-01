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Геленджик позаботится о «парковке» вашей яхты

В Геленджике откроют самую крупную яхтенную марину в России.

Этот проект, осуществляемый группой компаний «Стройтрансгаз» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России», находится на финальной стадии строительства, и его готовность составляет уже 95 %.

Яхтенная марина в Геленджике
Яхтенная марина в Геленджике

Марина будет способна вместить не менее 200 яхт, что сделает ее одной из самых вместительных в стране. Комплекс будет включать в себя пассажирский терминал с причалом для приема пассажирских судов, имеющих осадку до 5,9 метра, и сможет вместить до 940 человек.

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Яхтенная марина в Геленджике будет не только местом для яхт и пассажирских судов, но и центром активного отдыха и развлечений. Здесь планируется создать уникальную инфраструктуру, включающую рестораны, магазины, спа-салоны и другие развлекательные объекты.

Все это будет способствовать притоку туристов и повысит привлекательность Геленджика как курорта.

Источник: РИА Новости

Фото: Стройтрансгаз

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За РулемЛежнин Роман
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