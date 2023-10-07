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Как сделать из фургона кемпер – рабочая идеяКак сделать из фургона кемпер – рабочая идея
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Как сделать из фургона кемпер – рабочая идея

В этом Mercedes Sprinter есть двухъярусные кровати, кухня и ванная комната

Этот Mercedes-Benz Sprinter имеет колесную базу всего 366 см, но и его можно превратить в дом на колесах для четверых. К слову, колесная база ГАЗели составляет 375 см, и планировку Спринтера без проблем можно перенести в российский автомобиль. Тесно не будет.

Практичным решением стало размещение двухъярусных кроватей в задней части фургона вместо высокой кровати с местом для хранения под ней.

Верхняя кровать может приподниматься, а нижняя – превращаться в обеденный стол с двумя скамейками для четырех людей.

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В передней части фургона оборудована вторая мини-столовая: между передними сиденьями установлен небольшой столик на поворотном кронштейне. Всего кресел четыре.

Между кроватями и креслами пассажиров расположена просторная кухня с глубокой раковиной, индукционной плитой с одной конфоркой и столешницами для готовки, в том числе, выдвижными.

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Рядом с плитой установлен холодильник, а напротив – полностью оборудованная ванная комната с туалетом и душем.

В фургоне поместился 150-литровый бак для питьевой воды и бак для технической воды объемом 95 литров. Также без проблем нашлось место для аккумулятора на 600 ампер-часов. Есть автономный отопитель, работающий на солярке – с его помощью греется и вода для душа.

Этот Mercedes-Benz Sprinter в версии кемпера продается за 147 200 долларов (14,8 млн рублей). Но аналогичный дом на колесах на базе ГАЗели будет стоить в разы дешевле.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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