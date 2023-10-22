Какие турецкие курорты осенью подешевели больше всего?

Стоимость посуточной аренды жилья в Турции в октябре снизилась в среднем на 20%

Согласно данным сервиса Суточно.ру, больше всего подешевело жилье в Чамьюве, расположенной в десяти километрах от Кемера. Здесь средняя ставка за сутки составляет 6 100 рублей, что на 30% ниже, чем летом.

Также заметное снижение цен зафиксировано в Кемере (-19%), Белеке (-18%) и Мерсине (-17%). В Кушадасах ставка сократилась на восемь процентов, в Авсалларе – на пять, в Анталье – на три процента.

Самыми популярными турецкими направлениями в октябре у россиян стали Аланья, Стамбул, Анталья, Авсаллар и Мерсин. Также в топ-10 вошли Сиде, Чамьюва, Белек, Кемер, Кушадасы.

Снижение цен на жилье в Турции в октябре объясняется несколькими факторами, в том числе окончанием высокого сезона, наступлением сезона дождей и ослаблением курса рубля по отношению к доллару.

Учитывая снижение цен, отдых на турецких курортах в октябре по-прежнему остается привлекательным вариантом.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash