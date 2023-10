Автозавод в Калининграде будет выпускать вместе с маркой Jetour еще три модели

Сборку китайского Jetour могут наладить на заводе в Калининграде в 2024 году

Калининградский завод «Автотор» может наладить сборку китайских автомобилей марки Jetour. Эта марка знакома российскому потребителю с 2023 года, теперь для их сборки на «Автоторе» специально выделят одну конвейерную линию. Достоверно известно, что во второй половине октября представители иностранного бренда начали переговоры с топ-менеджментом российской компании.

Если будет достигнута договоренность о сотрудничестве, уже в будущем году с конвейера в Калининграде сойдет первый автомобиль Jetour. Здесь планируется выпускать модели X90 Plus, X70 Plus и Dashing. Вполне вероятно, что на начальном этапе сборка будет осуществляться крупноузловым методом.

Примечательно, что Jetour пересмотрел ценовую политику в отношении представленных на российском рынке моделей. В частности, цены на кроссоверы Dashing и X90 Plus выросли на 50 тысяч рублей в середине октября (+1,3-2%). Сейчас на рынке РФ для покупки доступны три кроссовера: флагман X90 Plus, малогабаритный Dashing и среднеразмерный X70 Plus.

В 2024 году на рынке должен появиться новый внедорожник T2, китайским водителям он известен под названием Traveler. В планах — выпуск гибрида и полноценного электрокара.

Паркетник Jetour Dashing доступен в четырех комплектациях. Автомобиль может быть оснащен на выбор моторами объемом 1,5 и 1,6 л, их мощность 147 и 190 л.с. соответственно. Другая модель для российского рынка, Jetour X90 Plus, представлена с турбированным мотором мощностью 190 л.с.

Источник: Car.ru