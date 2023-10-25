Китайский Hongqi способен конкурировать с автомобилями представительского класса

Седан Hongqi H5 призван стать альтернативой Toyota Camry на российском рынке

Китайский бренд Hongqi представил для российского рынка четыре новые модели: H5, H9, HS5 и E-HS9. В ближайшее время линейку дополнят еще три автомобиля, из представленных сегодня наибольший интерес вызывает H5.

По мнению экспертов Autonews.ru, этот автомобиль призван стать альтернативой седанам бизнес-класса в корпоративных парках РФ. После более тесного знакомства с маркой приходит понимание, что она является отличной заменой японской Toyota Camry.

Hongqi H5

В салоне H5 просторно даже за водителем среднего роста, а если сесть за передним пассажирским креслом, отодвинув его вперед, Hongqi сможет достойно соревноваться с представительскими автомобилями. Машину отличает очень мягкая подвеска, пассажиры по достоинству оценят отсутствие тряски.

В качестве недостатка можно назвать качество отделки салона, в этой части Hongqi H5 значительно уступает немецким аналогам бизнес-класса и Lexus ES. Искусственная кожа, крашенный под металл пластик и жесткая пластмасса — явно не уровень премиум, на который претендует марка. Но большим плюсом будет цена Hongqi, за который официальные дилеры просят меньше, чем за Toyota Camry, ввезенную по параллельному импорту.

«Если при устройстве на работу вам скажут, что служебным автомобилем у вас будет Hongqi H5, знайте, это не хуже Toyota Camry. Только просторнее, чуть тише, немного плавнее и несколько пафоснее», — констатируют эксперты издания.

На сегодняшний день российским покупателям доступны четыре модели двух линеек. Это семейство H5 и HS5, а также более дорогие модели H9 и E-HS9. H5 — это переднеприводный седан класса «E» по цене 4,79 млн рублей. Цена среднеразмерного кроссовера HS5 на той же платформе стартует от 4,99 млн рублей. Полноценный седан представительского класса H9 от 7,78 млн рублей, и большой кроссовер E-HS9 — флагман российского рынка, от 9,49 млн рублей.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Hongqi