Сколько стоят путевки на Кубу зимой?

По данным РСТ, Куба входит в десятку самых продаваемых направлений в России

Куба — это остров в Карибском море, расположенный в 90 милях от побережья Флориды. Это популярное туристическое направление, известное своим ярким колоритом, самобытной культурой, красивой природой и, конечно, хорошей экскурсионной программой.

Кубинская улица

Существует несколько причин популярности Кубы среди российских туристов. Главной из них является наличие прямых рейсов. Из Москвы на Кубу летают несколько авиакомпаний, в том числе «Россия», Nordwind и Conviasa.

Разнообразие предложений также привлекает туристов. На Кубе есть отели на любой вкус и бюджет. Можно найти как роскошные курорты, так и более доступные варианты.

Куба имеет богатую историю и культуру, которые привлекают туристов со всего мира. Здесь можно посетить исторические достопримечательности, увидеть уникальные природные объекты и познакомиться с самобытной культурой острова.

Средняя стоимость тура на Кубу в этом году составляет 151,2 тысячи рублей на человека в двухместном номере.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash