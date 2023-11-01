Маршрутам для автотуристов и кемпингам тоже нужны «звезды»

Предложено классифицировать автотуристические маршруты и кемпинги в России

Президент Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев предложил ввести классификацию для автотуристических маршрутов и кемпингов в России. Это необходимо для обеспечения предсказуемости, безопасности, качества обслуживания и доступности маршрутов и кемпингов для всех, включая лиц с ограниченными возможностями.

Маршруты, подобно известным дорогам, таким как Романтическая дорога в Германии или дорога № 66 в США, должны представлять гордость региона и страны.

Автотуристы должны знать, что ожидать от выбранного направления, а экстрим должен уступить место надежности.

Экстрим должен уступить место надежности

Что касается кемпингов, их тоже нужно классифицировать по уровню комфорта и сервиса. Например, кемпинг с пятью звездами должен предлагать высокий уровень комфорта, огороженные площадки для парковки и размещения автодомов, услуги для лиц с инвалидностью, туристский информационный центр и возможность аренды инвентаря.

Сегодня же, поскольку стандартов нет, кто-то совершенно спокойно присваивает своему кемпингу оценку в пять звезд, но при этом туалет там на улице и нет емкостей для слива использованной, грязной воды.

Существующий на сегодняшний день ГОСТ просто устанавливает деление на «кемпинг» и «не кемпинг», и это, по мнению Лобарева, нуждается в пересмотре. Представители отрасли планируют в ближайшее время собраться в Госдуме и предложить первые «пробы пера» для создания новых стандартов классификации.

Это позволит сделать поездки автомототуристов по России более комфортными и безопасными.

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Источник: Eco Tourism.expert

Фото: Unsplash