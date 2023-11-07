Lada Aura, Iskra, e-Largus – когда их ждать?

Lada Iskra – в начале 2025 года: АВТОВАЗ уточнил сроки выхода новых моделей

В ближайшие два года Волжский автозавод выпустит несколько новинок под брендом Lada – об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации напомнил вице-президент АВТОВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.

«В следующем году у нас в Ижевске выйдет электромобиль e-Largus. Где-то в сентябре будет запущен седан бизнес-класса Lada Aura», – уточнил Громак.

Вице-президент добавил, что еще одна новинка – перспективная Lada Iskra будет «самым доступным автомобилем на рынке», а ее выход ожидается в начале 2025 года. А к концу 2025-го на конвейер встанет городской кроссовер на платформе Vesta – он условно обозначен как Lada B+ Cross.

Заметим, что некоторые сроки немного сдвинулись относительно более ранних заявлений. Так, Ауру (она же удлиненная люкс-версия Весты) хотели запустить в середине 2024-го, Iskra (новая Lada B-класса) планировалась в 2024-м, а затем – в конце 2024-го. А вот выход кроссовера на базе Весты в конце 2025-го в очередной раз подтвердился.

Впрочем, эти сдвижки вполне можно считать незначительным уточнением сроков. А вот отсутствие упоминания Нивы Спорт, выход которой обещали сначала в 2023-м, а затем в сентябре 2024-го, объяснить довольно сложно.

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Источник: ТАСС