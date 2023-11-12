Что туристы забывают в отелях чаще всего?
Эксперты сервиса бронирования «Отелло» и медиахолдинга Rambler&Co рассказали, что каждый пятый турист забывает что-то в отелях.
Чаще всего путешественники забывают одежду и обувь, зарядные устройства и мобильные телефоны.
Однако в отелях можно забыть и более ценные вещи. Например, в одном из отелей Алтая гость забыл внедорожник Lexus. Владелец внедорожника вспомнил о потере, только после звонка сотрудника, который обнаружил автомобиль на территории отеля. Как оказалось, семья приехала на двух автомобилях, а уехали на одном.
В другом отеле спортсмены забыли в комнате для хранения свое дорогостоящее снаряжение. Однако вспомнили о нем уже в аэропорту. Сотрудникам пришлось отправить им снаряжение почтой.
Также интересно отметить, что чаще всего вещи забывают мужчины, а также путешественники, которые останавливаются в номере с партнером или супругом.
Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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