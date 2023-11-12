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Что туристы забывают в отелях чаще всего?
Что туристы забывают в отелях чаще всего?
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Что туристы забывают в отелях чаще всего?

Оказалось, что туристы забывают в отелях множество вещей и даже автомобили

Эксперты сервиса бронирования «Отелло» и медиахолдинга Rambler&Co рассказали, что каждый пятый турист забывает что-то в отелях.

Чаще всего путешественники забывают одежду и обувь, зарядные устройства и мобильные телефоны.

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Однако в отелях можно забыть и более ценные вещи. Например, в одном из отелей Алтая гость забыл внедорожник Lexus. Владелец внедорожника вспомнил о потере, только после звонка сотрудника, который обнаружил автомобиль на территории отеля. Как оказалось, семья приехала на двух автомобилях, а уехали на одном.

В другом отеле спортсмены забыли в комнате для хранения свое дорогостоящее снаряжение. Однако вспомнили о нем уже в аэропорту. Сотрудникам пришлось отправить им снаряжение почтой.

Также интересно отметить, что чаще всего вещи забывают мужчины, а также путешественники, которые останавливаются в номере с партнером или супругом.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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