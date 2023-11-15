Поехали! Назначена главная встреча путешественников и любителей активного отдыха

Что покажут на выставке «Поехали 2023», а также на «Мотозиме» и «Вездеходере»

С 1 по 3 декабря 2023 года в Москве пройдут мероприятия, объединяющие путешественников, производителей и дилеров техники, российских конструкторов, автолюбителей и мотоциклистов.

И пройдут они сразу в одном месте – в Экспоцентре на Красной Пресне. Там гостей выставки «Поехали 2023», которая в этом году состоится в четвертый раз, будут ждать новейшие образцы техники и экипировки для дальних поездок. Здесь же можно будет встретиться с популярными российскими путешественниками.

Выставка «Поехали»

Почему нельзя пропустить «Поехали 2023»

Это единственное мероприятие в году, когда на одной площадке соберутся исследователи необъятных просторов России и всего мира. Они расскажут о пройденных маршрутах, а также поделятся увлекательными историями о своих поездках и опытом.

Каждый гость выставки сможет узнать, как самостоятельно организовать путешествие, экспедицию или туристический поход, используя специальную авто-, мотоциклетную и вездеходную технику. Спикеры мероприятия выскажут свое экспертное мнение о различных видах специальной экипировки, посоветуют интересные маршруты, а также транспорт, который лучше приобрести для их прохождения.

Экспозиция выставки «Поехали 2023»

На выставке «Поехали 2023» будет представлен самый широкий перечень техники, которую можно использовать во время поездок по современным шоссе или полному бездорожью в любое время года.

Выставка «Поехали»

Это новые модели мотоциклов, квадроциклов, вездеходов, снегоходов, скутеров, а также различные образцы домов на колесах. Некоторые из представленных экспонатов существуют в единственном экземпляре.

Для любого путешествия необходимы не только средства передвижения, но и соответствующая экипировка, запчасти, дополнительное оборудование и тюнинг. На выставке «Поехали 2023» их представят российские производители и дилеры иностранных компаний.

«Мотозима» в рамках выставки «Поехали 2023»

В этом году в рамках выставки «Поехали» состоится возрождение культового проекта «Мотозима», чего поклонники мототехники с нетерпением ждали на протяжении вот уже нескольких лет.

Выставка «Мотозима»

После насыщенного летнего сезона путешествий на мотоциклах вы сможете встретиться с единомышленниками, увидеть обширную экспозицию новинок мотоциклетной техники, а также поделиться планами на следующий год.

«Вездеходер 2023» в рамках выставки «Поехали 2023»

«Вездеходер 2023» – это единственная в России выставка вездеходной техники, где на одной площадке будут представлены последние достижения вездеходостроения, разработки российских конструкторов и уникальная техника, предназначенная не только для активного отдыха, но и для выполнения рабочих задач большинства добывающих отраслей в условиях бездорожья.

Выставка «Вездеходер»

Одни экспонаты, которые вы увидите, уже стали серийными, а другие пока являются прототипами и ждут своего часа. На «Вездеходере 2023» будет представлен весь спектр вездеходной техники различных типов и назначения: для охоты, рыбалки и активного отдыха, для решения задач нефтегазовой области, геологических изысканий и экспедиций.

Вездеход-амфибия BIGBO

Подробности о мероприятии и новости участников вы найдете на сайтах «Поехали 2023» и «Вездеходер 2023». За новостями «Поехали 2023» можно также следить во ВКонтакте. Новости «Мотозимы» освещаются в Одноклассниках и в Telegram.

Место проведения выставки «Поехали 2023»: Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр» (м. «Выставочная»).

Даты и время проведения выставки «Поехали 2023»:

1 декабря: 12:00 – 19:00

2 декабря: 10:00 – 19:00

3 декабря: 10:00 – 17:00

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Фото: организаторы выставки «Поехали 2023»