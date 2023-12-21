С сайта АВТОВАЗа пропала информация о кроссовере Lada X-Cross 5
Баннер, рекламирующий перспективный кроссовер Lada X-Cross 5, исчез с официального сайта отечественного бренда. Обративший на это внимание источник пишет, что баннер висел на сайте как минимум с августа, а производство кроссоверов стартовало на заводе «Лада Санкт-Петербург» еще в июне.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Теперь же анонс новинки исчез, однако у АВТОВАЗа есть этому объяснение: на сайте идут технические работы, сообщает источник со ссылкой на официального представителя завода.
Напомним, Lada X-Cross 5 – это клон FAW Bestune T77, машины предполагалось собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге из китайских машинокомплектов. Компактный кроссовер имеет длину 4525 мм при колесной базе 2700 мм, под капотом – безальтернативная 160-сильная турбо-«четверка» в союзе с роботом и передним приводом.
Последнее официальное подтверждение о том, что продажи X-Cross 5 начнутся до конца 2023 года, звучало от руководителя предприятия в сентябре, хотя СМИ продолжали транслировать эти намерения вплоть до декабря. Меж тем, в ноябре глава АВТОВАЗа Максим Соколов объявил, что с июня завод собрал всего более сотни экземпляров (при изначальных планах в 10 тысяч за 2023 год). А в декабре топ-менеджер сообщил, что на заводе в Санкт-Петербурге будет производиться Lada X-Cross 5 «или другой X». А также заявил о вероятности выхода АВТОВАЗа на рынок с новым брендом.
Источник: Российская газета
- «За рулем» можно читать в Viber
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!