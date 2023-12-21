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С сайта АВТОВАЗа пропала информация о кроссовере Lada X-Cross 5

АВТОВАЗ нашел объяснение исчезновению данных о Lada X-Cross 5 с сайта бренда

Баннер, рекламирующий перспективный кроссовер Lada X-Cross 5, исчез с официального сайта отечественного бренда. Обративший на это внимание источник пишет, что баннер висел на сайте как минимум с августа, а производство кроссоверов стартовало на заводе «Лада Санкт-Петербург» еще в июне.

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Теперь же анонс новинки исчез, однако у АВТОВАЗа есть этому объяснение: на сайте идут технические работы, сообщает источник со ссылкой на официального представителя завода.

Напомним, Lada X-Cross 5 – это клон FAW Bestune T77, машины предполагалось собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге из китайских машинокомплектов. Компактный кроссовер имеет длину 4525 мм при колесной базе 2700 мм, под капотом – безальтернативная 160-сильная турбо-«четверка» в союзе с роботом и передним приводом.

Lada X-Cross 5
Lada X-Cross 5

Последнее официальное подтверждение о том, что продажи X-Cross 5 начнутся до конца 2023 года, звучало от руководителя предприятия в сентябре, хотя СМИ продолжали транслировать эти намерения вплоть до декабря. Меж тем, в ноябре глава АВТОВАЗа Максим Соколов объявил, что с июня завод собрал всего более сотни экземпляров (при изначальных планах в 10 тысяч за 2023 год). А в декабре топ-менеджер сообщил, что на заводе в Санкт-Петербурге будет производиться Lada X-Cross 5 «или другой X». А также заявил о вероятности выхода АВТОВАЗа на рынок с новым брендом.

Источник: Российская газета

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21.12.2023
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