Найдены худшие концепт-кары 2023 года

Мы подобрали самые скучные концепты уходящего года

Концепт-кар может быть каким угодно, но ни в коем случае не скучным. Он должен притягивать взгляды и удивлять необычными решениями, которых вы нигде и никогда не видели. Но это получается далеко не всегда.

Aitekx Robotruck

Взять, например, Aitekx Robotruck. Это практически точная копия пикапа Cybertruck от Tesla, который достаточно примелькался, а потому совершенно непонятно, что хотели показать дизайнеры Aitekx Robotruck.

Aitekx Robotruck

Кроме того, этот концепт, показанный на автосалоне в Лос-Анджелесе, даже не был как следует отполирован, а его детали не смогли подогнать друг к другу как следует. Сплошное разочарование.

Lamborghini Lanzador

Или взять Lamborghini Lanzador. Он, несомненно, хорошо сконструирован и быстр, но не так хорош, как даже серийные Lamborghini, и скучен – все его дизайнерские ходы избиты.

Nissan Pathfinder

Не менее скучен и Nissan Pathfinder для китайского рынка, мимо которого можно пройти и не заметить. Возле такого концепта скопления восторженных людей не встретишь.

Toyota FT-3e

В октябре Toyota показала FT-3e, который не отличался какими-либо умопомрачительными технологиями или особенным дизайном. Вы наверняка прошли мимо новостей о появлении этого концепта, так как «вы его уже видели год или два назад».

Subaru Sport Mobility

А как насчет Subaru Sport Mobility? Это просто фантазия на тему киберпанка, но никак не концепт. Нагромождение линий, нашлепок, канавок… Размытое обещание «свободы передвижения» ни о чем не говорит – пустой звук, а место водителя по центру салона ради «удовольствия от вождения» просто обескураживает.

Нам порой явно хотят «продать» отсутствие идей.