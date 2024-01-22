Дороже «единички», но отрывали с руками – в чем был секрет ВАЗ-2103?

Эксперт «За рулем» рассказал, почему модель ВАЗ-2103 была так популярна в СССР

Четыре круглые фары, массивные горизонтальные фонари, богатая отделка хромом – в момент своего появления вазовская «тройка» оказалась очень модным автомобилем. Она и задумывалась ВАЗом как люксовая модель. С другой стороны, ВАЗ-2103 во многом был лишь развитием «первой» модели. Более того, у первых «троек» даже салон был от ВАЗ-2101, хоть и со своими сиденьями и панелью приборов...

И тем не менее, за этими машинами мгновенно выстроилась очередь, ВАЗ-2103 стал дефицитом и вторым по престижности автомобилем Союза после Волги. И это при цене на 2000 выше, чем у ВАЗ-2101! Чем объяснялась бешеная популярность вазовской «тройки», объяснил эксперт «За рулем» Сергей Канунников.

Мнение эксперта

Сергей Канунников, эксперт «За рулем»:

— Еще одно достоинство «тройки», которое сразу же оценили покупатели, – феноменальная по советским меркам динамика. На ВАЗ-2103 стоял новый, хотя и унифицированный с ВАЗ-2101, мотор. Рабочий объем нарастили до 1,45 л (76х80 мм) за счет увеличения хода поршня. При степени сжатия 8,8 двигатель развивал 77 л.с. при 5600 об/мин. Коробка передач осталась стандартной четырехступенчатой.

ВАЗ-2103 оказался на начало 1970-х самым быстрым советским серийным автомобилем. Паспортная максимальная скорость составляла 152 км/ч, а разгон до 100 км/ч – 17 с. Для сравнения: Москвич-412 с 75-сильным двигателем рабочим объемом 1,5 л достигал 100 км/ч за 19 с, а 95-сильная Волга ГАЗ-24 – за 21 с.

Максималка Москвича и Волги составляла 142 и 147 км/ч соответственно. Так что по этим показателям даже самая престижная советская машина проигрывала тольяттинскому люксу. Высокой динамике на ВАЗ-2103 соответствовали и тормоза. Схема осталась прежней: спереди – диски, сзади – барабаны, но в системе стоял эффективный усилитель.

Чем еще хороша была «тройка» и что отличало ее от европейских аналогов – в новой статье «За рулем»!