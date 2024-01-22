Московские власти рассказали о планах по строительству дорог
На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ было заявлено, что в течение года в столице будет построено около 100 км дорог и более 30 транспортных сооружений.
Андрей Бочкарев, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:
«Всего в этом году мы планируем построить и открыть для движения около 100 км дорог, 30 мостов, эстакад и тоннелей, а также 16 внеуличных пешеходных переходов.
Также планируем достроить Южную рокаду и завершить реконструкцию развязок с МКАД».
Заместитель Мэра отметил, что в этом году предполагается завершить строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД, соединив его с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
С 2011 года практически на четверть выросла протяженность дорожной сети (на 24%), построено 1360 км дорог и 429 искусственных сооружений.
Источник: Стройкомплекс Москвы
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