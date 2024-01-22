Московские власти рассказали о планах по строительству дорог

Андрей Бочкарёв: Около 100 км дорог построят в Москве за год

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ было заявлено, что в течение года в столице будет построено около 100 км дорог и более 30 транспортных сооружений.

Андрей Бочкарев, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

«Всего в этом году мы планируем построить и открыть для движения около 100 км дорог, 30 мостов, эстакад и тоннелей, а также 16 внеуличных пешеходных переходов.

Также планируем достроить Южную рокаду и завершить реконструкцию развязок с МКАД».

Заместитель Мэра отметил, что в этом году предполагается завершить строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД, соединив его с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

С 2011 года практически на четверть выросла протяженность дорожной сети (на 24%), построено 1360 км дорог и 429 искусственных сооружений.

Источник: Стройкомплекс Москвы