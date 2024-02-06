КАМАЗ грузоподъемностью 220 тонн — что о нем известно?

КАМАЗ и КузГТУ создают конкурента самым тяжелым БЕЛАЗам

Пресс-служба КАМАЗа сообщила, что автогигант совместно с Кузбасским государственным техническим университетом разрабатывают беспилотный карьерный самосвал грузоподъемностью 220 тонн. Проект реализуется в рамках программы «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» при поддержке НОЦ «Кузбасс». Работы стартуют в феврале 2024-го, а внедрение всех означенных в программе разработок намечено на 2026-й.

Напомним, что КАМАЗ уже готовит для Кузбасса несколько моделей: гибридный Геркулес и беспилотные Юпитер-30 и Атлант-49 Робокоп, однако эти машины имеют значительно более низкую грузоподъемность. Если 220-тонный КАМАЗ будет создан, это будет означать появление прямого конкурента наиболее тяжелым грузовикам марки БЕЛАЗ, различные модели которого давно работают на Кузбассе и других российских карьерах.

КАМАЗ с грузоподъемностью 220 тонн будет беспилотным, с сохранением возможности дистанционного контроля. Траектория движения станет задаваться через цифровую платформу. Внедрение такой техники должно исключить необязательные маневры, а значит уменьшить эксплуатационные расходы и увеличить производительность. Также снизятся расходы на топливо и затраты на крупногабаритные шины, считают на КАМАЗе. Пока грузовик существует только в виде эскизов и проекта цифровой платформы диспетчеризации.