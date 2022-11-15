Смотрим на самый крутой КАМАЗ: обзор новейшего Юпитер-30

В декабре машина пройдет серию испытаний на полигоне, после чего отправится на тестовую эксплуатацию в Кузбасс.

Материалы по теме КАМАЗ Юпитер — представлен гигантский самосвал-робот

КАМАЗ выпустил подробный видеообзор на свою самую яркую новинку последнего времени — беспилотный самосвал Юпитер-30.

Грузоподъемность показанного прототипа составляет 27 тонн, но при доводке до серийного производства планируется выйти на показатель 30 тонн — чтобы соответствовать индексу в названии.

Силовая установка Юпитера — это последовательный гибрид: дизель КАМАЗ-910 мощностью 450 л.с. приводит в движение генератор, который вырабатывает электричество для аккумуляторов, питающих два тяговых электродвигателя, расположенных на каждом мосту самосвала.

Невооруженным глазом заметно главное преимущество беспилотника в условиях карьеров: нет кабины, нет ярко выраженных передней и задней части — нет необходимости разворачиваться в узком проезде, что экономит время на погрузку/разгрузку.

В первом полугодии Юпитер-30 отправится в Кузбасс — на испытания в реальных условиях.

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Источник: Rutube / ПАО «КАМАЗ»