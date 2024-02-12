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Lемонстрация электрического мотоцикла Aurus Merlon
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Главе Минпромторга в НАМИ показали российские новинки

Денис Мантуров осмотрел автомобиль NAMI Hydrogen и мотоцикл Aurus Merlon

Зампред Правительства РФ –глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Государственный научный центр ФГУП «НАМИ», на площадке которого ознакомился с актуальными разработками научно-инженерного центра, а также провёл рабочее совещание о перспективах развития проекта Aurus.

В ходе визита ему показали обновлённый опытный образец NAMI Hydrogen с использованием водородных топливных элементов, а также ряд конструктивных разработок для автомобилей отечественного производства.

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Он также осмотрел образцы автокомпонентов, произведенных с участием НАМИ. Научный центр активно участвует в создании собственной базы автокомпонентов, а разработки специалистов центра распространяются на все отечественные предприятия автопрома.

В частности, Денису Мантурову показали российской электромеханическую трансмиссию собственной разработки для гибридных и электрических транспортных средств. Инженеры утверждают, что она не уступает по качеству зарубежным аналогам.

Lемонстрация электрического мотоцикла Aurus Merlon
Lемонстрация электрического мотоцикла Aurus Merlon

Напомним, НАМИ является ведущим российским научным и инженерным центром в области транспортной промышленности.

Ранее Денис Мантуров приоткрыл планы возрождения Волги. Оказалось, что с мая 2023 года работа над проектом не прекращалась. Его ведут с участием зарубежных партнеров. На сегодняшний день об автомобиле известно, что по дизайну это будет современное авто, но с узнаваемыми элементами и логотипом оленем. Понятно, что проект осуществляется с привлечением одного из китайских производителей, какого – пока держат в секрете, но основная цель всего этого – создать автомобиль, который позже будет глубоко локализован.

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
12.02.2024
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