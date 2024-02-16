Наступила новая эпоха дорог

Эксперт: проект ВСМ станет катализатором развития машиностроения и науки

Президент России Владимир Путин заявил, что России пора реализовывать такие высокотехнологичные проекты, как высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ). Они не только увеличат пропускную способность железнодорожных сетей, не только снизят нагрузку на аэропорты и будут стимулировать внутренний туризм, а также деловую активность, но и станут катализатором развития машиностроения и науки.

Следует отметить, что к строительству ВСМ мы перейдем не вдруг. У России есть отличный опыт реализации высокотехнологичных железнодорожных проектов. В частности, поражает опыт Москвы, где под руководством мэра столицы Сергея Собянина успешно запущены МЦД, МЦК, БКЛ… И все это в условиях плотной городской застройки и без даже временных неудобств для жителей.

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»:

— В мире уже существует обширная практика развития высокоскоростных магистралей на скоростях выше 350 км/ч. Есть две принципиально разные стратегии. Европейская, где сооружение ВСМ исходит из наличия значительной категории пассажиров, готовых платить за экономию времени; соответственно, такие проекты имеют практически гарантированные перспективы прямой (тарифно-трафиковой) окупаемости. В рамках китайской модели ВСМ, прежде всего, является катализатором развития высокотехнологических сегментов промышленности и регионов.

Для нашей страны предпочтительнее второй вариант — это продвинет наше машиностроение, науку, инженерию на совершенно новый уровень. И хотелось бы это увидеть своими глазами. А первая магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом станет отличным полигоном для зарождения принципиально новой эпохи железных дорог.