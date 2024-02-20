УАЗ с дизелем — все, что о нем известно

Эксперт «За рулем» раскрыл историю установки дизельных моторов на машины УАЗ

Обозреватель «За рулем» Сергей Канунников в своем рассказе об истории доработанных версий автомобилей УАЗ вспомнил все моменты, когда на ульяновских внедорожниках мог появиться дизельный мотор. Собственно, он и появился, и даже не раз, но жизненный цикл у дизельных модификаций УАЗов каждый раз получался весьма коротким.

Дизель Toyota под капотом УАЗ-31514

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— Идея установки импортных моторов занимала многие тюнинговые фирмы. Завод в 1990-1991 годах предлагал УАЗ-31517 с итальянским двигателем Venturi Motori. Дизельный агрегат рабочим объемом 2,4 л развивал 100 л.с.

А ульяновская фирма «Универсал-2000» монтировала на внедорожники польские 75-сильные дизели Andoria. Заодно на такие машины ставили наружные пластиковые элементы, печку от Жигулей и приборы от Волги ГАЗ-31029.

На тюнинговые УАЗы устанавливали даже двигатели Toyota. Турбодизель рабочим объемом 2,45 л развивал 91 л.с. при 4200 об/мин и 226 Н.м при 2500 об/мин. С этим двигателем предлагали коробку передач и раздатку от внедорожника Toyota 4Runner.

А первые ульяновские машины с китайским дизелем сделали уже в начале 2000-х. Вполне приличный по характеристикам агрегат рабочим объемом 2,8 л развивал 92 л.с. при 3600 об/мин. На ходу машина производила приятное впечатление, но и она для устойчивого спроса была слишком дорогой.

В 2024 году в истории УАЗа с китайским дизелем должно случиться продолжение. Известно, что модель Патриот получит серийную версию с дизелем JAC объемом 2,0 литра и мощностью 130 л.с., а заодно с ним – новую 6-ступенчатую МКП; такой агрегат «За рулем» испытывал в составе грузовичка Соллерс Арго (он же JAC N25/N35), который теперь собирают в Ульяновске.

Машина будет обновлена и внешне – в частности, появится новая оптика. Ориентировочный срок презентации – май 2024 года... А пока – читайте полную версию истории дизельных (и не только) УАЗов в нашем материале!