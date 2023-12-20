На УАЗе подтвердили обновление внедорожника Патриот

Ульяновский автозавод: работа по обновлению модельного ряда в разгаре

Как сообщила «Российская газета», появилось подтверждение УАЗа, что готовится интересное обновление и проводятся испытания внедорожника Патриот. Рестайлинг затронет как дизайн, так и техническую часть, и в ближайшее время обещают рассказать подробности.

Информация об обновлении мелькала и раньше. На сегодняшний день «За рулем» известно, что:

рестайлинговый автомобиль покажут во втором квартале 2024-го (предварительно – май);

появится новый 2-литровый двигатель от китайской JAC (таким оснащается грузовичок Argo);

будет новая 6-ступенчатая коробка передач;

обновится оптика.

УАЗ Патриот обновили в 2016 году, тогда из гаммы двигателей исчез 2,2-литровый турбодизель ЗМЗ-51432 (113,5 л.с.). Утверждалось, что спрос на такие машины был минимальным, и его производство стало нерентабельным. Сейчас автомобиль продается с безальтернативным бензиновым атмосферником ЗМЗ-409051 объемом 2,7 л, мощностью 149,6 л.с.

Сегодня цена Патриота стартует с отметки 1 580 000 рублей (экостандарт Евро-2) и 1 600 000 рублей за автомобиль стандарта Евро-5. В стоимость включена доставка до дилерского центра (50 тыс. рублей).

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Источник: «Российская газета» и собственная информация

