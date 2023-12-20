На УАЗе подтвердили обновление внедорожника Патриот
Как сообщила «Российская газета», появилось подтверждение УАЗа, что готовится интересное обновление и проводятся испытания внедорожника Патриот. Рестайлинг затронет как дизайн, так и техническую часть, и в ближайшее время обещают рассказать подробности.
Информация об обновлении мелькала и раньше. На сегодняшний день «За рулем» известно, что:
- рестайлинговый автомобиль покажут во втором квартале 2024-го (предварительно – май);
- появится новый 2-литровый двигатель от китайской JAC (таким оснащается грузовичок Argo);
- будет новая 6-ступенчатая коробка передач;
- обновится оптика.
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УАЗ Патриот обновили в 2016 году, тогда из гаммы двигателей исчез 2,2-литровый турбодизель ЗМЗ-51432 (113,5 л.с.). Утверждалось, что спрос на такие машины был минимальным, и его производство стало нерентабельным. Сейчас автомобиль продается с безальтернативным бензиновым атмосферником ЗМЗ-409051 объемом 2,7 л, мощностью 149,6 л.с.
Сегодня цена Патриота стартует с отметки 1 580 000 рублей (экостандарт Евро-2) и 1 600 000 рублей за автомобиль стандарта Евро-5. В стоимость включена доставка до дилерского центра (50 тыс. рублей).
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Источник: «Российская газета» и собственная информация
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).