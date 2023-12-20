#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На УАЗе подтвердили обновление внедорожника Патриот
20 декабря
На УАЗе подтвердили обновление внедорожника Патриот
Ульяновский автозавод: работа по обновлению...
Наказали сами себя: поставки запчастей из Японии в РФ упали в ноябре на 32,5%
20 декабря
Наказали сами себя: поставки запчастей из Японии в РФ упали в ноябре на 32,5%
Экспорт автомобилей из Японии в Россию по...
Успеть до 31 декабря: бесплатное ТО, увеличенная гарантия, скидки и другие бонусы
20 декабря
Успеть до 31 декабря: бесплатное ТО, увеличенная гарантия, скидки и другие бонусы
Эксперт нашел несколько причин, почему выгодно...

На УАЗе подтвердили обновление внедорожника Патриот

Ульяновский автозавод: работа по обновлению модельного ряда в разгаре

Как сообщила «Российская газета», появилось подтверждение УАЗа, что готовится интересное обновление и проводятся испытания внедорожника Патриот. Рестайлинг затронет как дизайн, так и техническую часть, и в ближайшее время обещают рассказать подробности.

Информация об обновлении мелькала и раньше. На сегодняшний день «За рулем» известно, что:

  • рестайлинговый автомобиль покажут во втором квартале 2024-го (предварительно – май);
  • появится новый 2-литровый двигатель от китайской JAC (таким оснащается грузовичок Argo);
  • будет новая 6-ступенчатая коробка передач;
  • обновится оптика.
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

УАЗ модифицировал свой самый старый внедорожник

УАЗ Патриот обновили в 2016 году, тогда из гаммы двигателей исчез 2,2-литровый турбодизель ЗМЗ-51432 (113,5 л.с.). Утверждалось, что спрос на такие машины был минимальным, и его производство стало нерентабельным. Сейчас автомобиль продается с безальтернативным бензиновым атмосферником ЗМЗ-409051 объемом 2,7 л, мощностью 149,6 л.с.

Сегодня цена Патриота стартует с отметки 1 580 000 рублей (экостандарт Евро-2) и 1 600 000 рублей за автомобиль стандарта Евро-5. В стоимость включена доставка до дилерского центра (50 тыс. рублей).

Источник: «Российская газета» и собственная информация

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Ведомости/ТАСС
20.12.2023
Фото:Ведомости/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).

+1