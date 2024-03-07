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Перелеты из Владивостока до трех китайских городов возобновятся

Власти Приморья обсуждают с Китаем возможность возобновления авиасообщения

Власти Приморского края ведут переговоры с представителями КНР о возобновлении авиарейсов между Владивостоком и городами Муданьцзян, Шэньян и Чанчунь. О планах сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко.

Обсуждение проходит в рамках открытия новых направлений в сфере международных перевозок в Приморье.

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«В настоящее время идут переговоры с авиакомпаниями и заказчиками Китайской Народной Республики по вопросу о возобновлении авиарейсов Владивосток – Муданьцзян, Владивосток – Шэньян, Владивосток – Чанчунь», — уточнил глава ведомства.

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До настоящего времени функционировали несколько международных рейсов в Приморском крае, но на фоне пандемии маршруты закрыли или приостановили. Согласно данным за 2023 год, количество пассажиров на международных линиях значительно сократилось. В 2019 году до пандемии число пассажиров в аэропорту Владивосток составляло 1 млн 451 тыс.

Отмечается, что общее количество пассажиров на международных рейсах по итогам 2023 года выросло в четыре раза по сравнению с пассажиропотоком 2022 года. В частности, совокупный пассажиропоток Международного аэропорта Владивосток достиг 2,5 млн человек в 2023 году.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Wikimedia
07.03.2024
Фото:Unsplash | Wikimedia
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