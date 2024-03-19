Золотой берег Варадеро ждет — авиарейсов на Кубу из России станет больше

Представители Кубы и России договариваются о расширении авиасообщения

Национальный авиаперевозчик Кубы в настоящее время прорабатывает с «Аэрофлотом» и другими авиакомпаниями варианты расширения авиасообщения. Об этом в интервью ТАСС рассказал кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

Отмечается, что обсуждаются в том числе вопросы код-шеринга и аренды воздушных судов с целью обеспечения удобного авиасообщения между Россией и Кубой.

«Ситуация очень сложная и комплексная», — цитирует издание Хуана Карлоса Гарсиа Гранда.

Напомним, в декабре 2023 года из России на Кубу вернулся самолет Ил-96 Cubana после технического обслуживания. Министр подчеркнул, что для полноценного и регулярного туристического сообщения с Россией одного самолета будет недостаточно.

«Потому что самолеты иногда ломаются. И когда это происходит, достается всему экипажу. Так что этот самолет может использоваться для полетов в Москву, но навряд ли он будет использоваться в туристических целях», — констатировал министр.

Ранее сообщалось, что заполняемость самолетов из России на Кубу составляет 94%, полеты по трем основным направлениям в Варадеро, Кайо-Коко и Гавану осуществляют авиакомпании «Россия» и «Нордвинд».

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Источник: tass.ru