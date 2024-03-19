Золотой берег Варадеро ждет — авиарейсов на Кубу из России станет больше
Национальный авиаперевозчик Кубы в настоящее время прорабатывает с «Аэрофлотом» и другими авиакомпаниями варианты расширения авиасообщения. Об этом в интервью ТАСС рассказал кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсиа Гранда.
Отмечается, что обсуждаются в том числе вопросы код-шеринга и аренды воздушных судов с целью обеспечения удобного авиасообщения между Россией и Кубой.
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«Ситуация очень сложная и комплексная», — цитирует издание Хуана Карлоса Гарсиа Гранда.
Напомним, в декабре 2023 года из России на Кубу вернулся самолет Ил-96 Cubana после технического обслуживания. Министр подчеркнул, что для полноценного и регулярного туристического сообщения с Россией одного самолета будет недостаточно.
«Потому что самолеты иногда ломаются. И когда это происходит, достается всему экипажу. Так что этот самолет может использоваться для полетов в Москву, но навряд ли он будет использоваться в туристических целях», — констатировал министр.
Ранее сообщалось, что заполняемость самолетов из России на Кубу составляет 94%, полеты по трем основным направлениям в Варадеро, Кайо-Коко и Гавану осуществляют авиакомпании «Россия» и «Нордвинд».
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Источник: tass.ru