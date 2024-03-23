На что туристы обращают внимание при выборе отеля?

На основании результатов опроса эксперты составили список критериев выбора отеля

Онлайн сервис планирования путешествий OneTwoTrip опросил туристов и выявил основные критерии для выбора отеля. В опросе участвовали 1264 пользователя.

Цена (92,5%)

Стоимость проживания по-прежнему играет главенствующую роль в принятии решения. Путешественники ищут доступные варианты, которые соответствуют их бюджету.

Отзывы гостей (91,7%)

В современном цифровом мире отзывы других гостей имеют огромное значение. Путешественники читают отзывы, чтобы оценить качество обслуживания, чистоту и комфорт отеля.

Рейтинг отеля (90%)

Рейтинг, присвоенный отелю третьей стороной (например, звездность или система оценок онлайн-платформ), также влияет на выбор путешественников.

Наличие Wi-Fi (86%)

С развитием технологий бесплатный Wi-Fi стал практически обязательным атрибутом отеля для отдыха. Путешественники хотят оставаться на связи во время отпуска и иметь доступ к Интернету.

Дизайн интерьера и акции/скидки (72%)

Дизайн интерьера может создать атмосферу и внести свой вклад в общее впечатление от отдыха. Акции и скидки также могут быть привлекательными для путешественников, стремящихся сэкономить.

Бесплатный завтрак (69%)

Бесплатный завтрак является желанным удобством, которое позволяет путешественникам начать день с вкусной еды, не выходя из отеля.

Расположение отеля (64%)

Путешественники часто выбирают отели, расположенные в непосредственной близости от достопримечательностей или центра города.

Звездность отеля (59%)

Звездность отеля, хотя и остается важным критерием, не является на сегодняшний день решающим фактором при выборе.

Спа и бассейн (39%)

Наличие спа-центра или бассейна может быть привлекательным для путешественников, ищущих возможности для релаксации и оздоровления во время отпуска. Однако этот критерий не является основным для большинства.

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Источник: РИА Новости