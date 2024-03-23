На что туристы обращают внимание при выборе отеля?
Онлайн сервис планирования путешествий OneTwoTrip опросил туристов и выявил основные критерии для выбора отеля. В опросе участвовали 1264 пользователя.
Цена (92,5%)
Стоимость проживания по-прежнему играет главенствующую роль в принятии решения. Путешественники ищут доступные варианты, которые соответствуют их бюджету.
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Отзывы гостей (91,7%)
В современном цифровом мире отзывы других гостей имеют огромное значение. Путешественники читают отзывы, чтобы оценить качество обслуживания, чистоту и комфорт отеля.
Рейтинг отеля (90%)
Рейтинг, присвоенный отелю третьей стороной (например, звездность или система оценок онлайн-платформ), также влияет на выбор путешественников.
Наличие Wi-Fi (86%)
С развитием технологий бесплатный Wi-Fi стал практически обязательным атрибутом отеля для отдыха. Путешественники хотят оставаться на связи во время отпуска и иметь доступ к Интернету.
Дизайн интерьера и акции/скидки (72%)
Дизайн интерьера может создать атмосферу и внести свой вклад в общее впечатление от отдыха. Акции и скидки также могут быть привлекательными для путешественников, стремящихся сэкономить.
Бесплатный завтрак (69%)
Бесплатный завтрак является желанным удобством, которое позволяет путешественникам начать день с вкусной еды, не выходя из отеля.
Расположение отеля (64%)
Путешественники часто выбирают отели, расположенные в непосредственной близости от достопримечательностей или центра города.
Звездность отеля (59%)
Звездность отеля, хотя и остается важным критерием, не является на сегодняшний день решающим фактором при выборе.
Спа и бассейн (39%)
Наличие спа-центра или бассейна может быть привлекательным для путешественников, ищущих возможности для релаксации и оздоровления во время отпуска. Однако этот критерий не является основным для большинства.
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Источник: РИА Новости