#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стреляли по колесам: раскрыты подробности погони за террористами из «Крокуса»
26 марта
Стреляли по колесам: раскрыты подробности погони за террористами из «Крокуса»
Сотрудник ГИБДД рассказал о погоне на брянской...
В России усилят защиту Крымского моста — Минтранс разработал законопроект
26 марта
В России усилят защиту Крымского моста — Минтранс разработал законопроект
Минтранс РФ: за безопасность Крымского моста...
Xiaomi обозначила цену электрокара – «убийцы Теслы»
26 марта
Xiaomi обозначила цену электрокара – «убийцы Теслы»
Xiaomi завезла в шоу-румы Китая свой первый...

Медсправку отменят, а к экзамену в ГИБДД допустят не всех — что изменится с 1 апреля

Водителям рассказали, кому придется пересдавать экзамен в ГИБДД после 1 апреля

В России с 1 апреля 2024 года вступают в силу нововведения в системе проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. В МВД пересмотрели список документов, необходимых для сдачи экзамена на права в МРЭО ГИБДД. Предъявление медицинских справок теперь не потребуется. Напомним, ранее наличие бумажного варианта справки являлось обязательным.

Информацию о состоянии здоровья водителя будут получать посредством запроса из электронных баз данных. Процедура стала возможной в рамках сотрудничества между МВД и Минздравом РФ.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Эти кроссоверы не любят перекупы – 5 нераскрученных и (потому) выгодных предложений

Также изменения коснутся процедуры обмена иностранных водительских удостоверений определенных категорий на российские аналоги. В частности, будут включены категории «С», «D», «СЕ», «DЕ» и их подкатегории «С1», «D1», «С1Е», «D1Е». Чтобы обменять иностранные права на российские, нужно будет предоставить документ, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе после завершения основной программы профессионального обучения, и пересдать экзамен в ГИБДД.

Водители с правами категорий В, М, A, A1 и В1, выданными другими государствами, смогут обменять их без сдачи практического экзамена на вождение. Для этого необходимо предоставить полный пакет документов, пройти медкомиссию, оплатить все сборы, а также сдать теоретический экзамен по ПДД в ГИБДД.

Кроме того, предусмотрен новый перечень оснований. Речь идет о причинах недопуска к экзамену в ГИБДД и обмену иностранных водительских удостоверений. В перечень входят такие основания, как истечение срока действия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и медицинского заключения.

Источник: njcar.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
26.03.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0