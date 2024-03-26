Медсправку отменят, а к экзамену в ГИБДД допустят не всех — что изменится с 1 апреля

Водителям рассказали, кому придется пересдавать экзамен в ГИБДД после 1 апреля

В России с 1 апреля 2024 года вступают в силу нововведения в системе проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. В МВД пересмотрели список документов, необходимых для сдачи экзамена на права в МРЭО ГИБДД. Предъявление медицинских справок теперь не потребуется. Напомним, ранее наличие бумажного варианта справки являлось обязательным.

Информацию о состоянии здоровья водителя будут получать посредством запроса из электронных баз данных. Процедура стала возможной в рамках сотрудничества между МВД и Минздравом РФ.

Также изменения коснутся процедуры обмена иностранных водительских удостоверений определенных категорий на российские аналоги. В частности, будут включены категории «С», «D», «СЕ», «DЕ» и их подкатегории «С1», «D1», «С1Е», «D1Е». Чтобы обменять иностранные права на российские, нужно будет предоставить документ, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе после завершения основной программы профессионального обучения, и пересдать экзамен в ГИБДД.

Водители с правами категорий В, М, A, A1 и В1, выданными другими государствами, смогут обменять их без сдачи практического экзамена на вождение. Для этого необходимо предоставить полный пакет документов, пройти медкомиссию, оплатить все сборы, а также сдать теоретический экзамен по ПДД в ГИБДД.

Кроме того, предусмотрен новый перечень оснований. Речь идет о причинах недопуска к экзамену в ГИБДД и обмену иностранных водительских удостоверений. В перечень входят такие основания, как истечение срока действия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и медицинского заключения.

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Источник: njcar.ru