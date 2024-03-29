#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти проблемы ждут бывшего владельца проданной машины
29 марта
Эти проблемы ждут бывшего владельца проданной машины
Автокриминалист Шелков: продавец ответит за...
Omoda C5
29 марта
Этот хорошо знакомый китайский кроссовер подешевеет в России с новой комплектацией
Китайский кроссовер Omoda C5 в апреле получит в...
Dodge Ram
29 марта
Гаишники изъяли у хозяина Dodge за 13 млн рублей сразу после покупки
Оренбургская ДПС изъяла у владельца Dodge за 13...

Пока только чартеры: возобновится авиасообщение из России в Северную Корею

Минприроды: Россия и Северная Корея договорились о запуске чартерных рейсов

Представители делегаций России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в ходе обсуждения во время переговоров в Москве вопроса прямого авиасообщения между странами достигли договоренности о возобновлении чартерных рейсов для туристических групп. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«Тема обсуждалась, Россия и КНДР готовы к возобновлению авиасообщения. Будут формироваться турпотоки и под них будут открываться чартерные рейсы», – уточнил глава ведомства.
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Въезжаем в весну — 6 обязательных действий с автомобилем

Козлов подчеркнуло, что на текущем этапе речь идет только о возобновлении чартерных, а не регулярных рейсов. В министерстве напомнили, что три чартерных рейса, действовавших ранее, носили тестовый характер.

Первая туристическая группа из России отправилась в КНДР 9 февраля текущего года, впервые после четырехлетнего перерыва, связанного с пандемией. Гости посетили столицу КНДР – Пхеньян и северокорейский горнолыжный курорт Масикрён.

Делегация северокорейских представителей прибыла в Москву 27 марта, планируется, что они пробудут в столице еще несколько дней. Дипмиссия РФ в КНДР сообщила, что в ходе их поездки будут подведены промежуточные итоги работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания. Комиссию с российской стороны возглавил глава Минприроды Александр Козлов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ria.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Евгений Агошков/ТАСС
Количество просмотров 2
29.03.2024
Фото:Евгений Агошков/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0