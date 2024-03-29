Пока только чартеры: возобновится авиасообщение из России в Северную Корею
Представители делегаций России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в ходе обсуждения во время переговоров в Москве вопроса прямого авиасообщения между странами достигли договоренности о возобновлении чартерных рейсов для туристических групп. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
«Тема обсуждалась, Россия и КНДР готовы к возобновлению авиасообщения. Будут формироваться турпотоки и под них будут открываться чартерные рейсы», – уточнил глава ведомства.
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Козлов подчеркнуло, что на текущем этапе речь идет только о возобновлении чартерных, а не регулярных рейсов. В министерстве напомнили, что три чартерных рейса, действовавших ранее, носили тестовый характер.
Первая туристическая группа из России отправилась в КНДР 9 февраля текущего года, впервые после четырехлетнего перерыва, связанного с пандемией. Гости посетили столицу КНДР – Пхеньян и северокорейский горнолыжный курорт Масикрён.
Делегация северокорейских представителей прибыла в Москву 27 марта, планируется, что они пробудут в столице еще несколько дней. Дипмиссия РФ в КНДР сообщила, что в ходе их поездки будут подведены промежуточные итоги работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания. Комиссию с российской стороны возглавил глава Минприроды Александр Козлов.
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Источник: ria.ru