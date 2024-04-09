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РСБУ: Российская автоотрасль увеличила прибыль в 2023 году

Сделки с западными самолетами обеспечили авиаотрасли РФ прибыль в 85 млрд рублей

Российская отрасль пассажирских перевозок в 2023 году вышла в операционную прибыль после убытка более чем в 100 млрд рублей в 2022 году. Чистая прибыль крупнейших авиакомпаний в совокупности составила 85,3 млрд рублей, несмотря на резкое сокращение «антисанкционной» субсидии за внутренние перевозки. Такими выводами поделился «Коммерсант».

Эксперты считают, что на такие показатели оказал положительное влияние эффект урегулирования по иностранным самолетам, хотя признают, что при росте расходов на техобслуживание самолетов на 70–80% ситуация остается непростой.

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Согласно отчету Российского стандарта бухгалтерского учета (РСБУ), проанализированного экспертами издания, операционная прибыль 32 российских авиакомпаний, на которые приходится почти 100% пассажирских перевозок, в 2023 году составила 13,2 млрд рублей.

Для сравнения, в кризисном 2022 году отрасль получила суммарно порядка 100 млрд руб. операционного убытка. Чистая прибыль авиакомпаний РФ за 2023 год составила 85,3 млрд рублей против 89 млрд руб. годом ранее.

Показатель по чистой прибыли за 2022 год выглядит лучше, чем по операционной, благодаря антикризисной субсидии правительства на 100 млрд рублей — в 2023 году сократилась до 25 млрд рублей.

Большую часть чистой прибыли в 2023 году обеспечили такие перевозчики как, «Победа», S7, «Уральские авиалинии», RedWings, Utair, «Аврора», Smartavia. Что касается чартерных, это NordWind, «Икар», NordStar и «Северо-Запад». Чистая прибыль «Аэрофлота», без учета влияния курсовых переоценок, составила 50,4 млрд рублей.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Александра Гущина, в 2022 году рынок смог адаптироваться к ситуации в сегменте благодаря субсидиям.

Источник: kommersant.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
09.04.2024
Фото:freepik / freepik
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