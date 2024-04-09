Дорога до Крыма доведет: в мэрии Москвы рассказали о масштабном проекте

Собянин: МСД соединят с Варшавским и Симферопольским шоссе до конца 2024 года

Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) соединят до конца года с Варшавским и Симферопольским шоссе. Об этом представителям СМИ рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы на юге столицы формируем новый дорожный каркас. Идет работа по соединению южного направления Московского скоростного диаметра. В конце этого года мы должны прийти на Симферопольское шоссе и Варшавское, соединить и таким образом разгрузить вот эти две трассы», — уточнил градоначальник.

По словам Собянина, уже к концу 2025 года Московский скоростной диаметр выйдет на связку с Калужским, Киевским и Минским шоссе. Благодаря этому МКАД будет разгружена, а для сотен тысяч жителей Москвы и Подмосковья улучшится транспортная доступность.

Генеральный директор АО «МИСК» Фарит Хайдаров уточнил, что в реализации проекта задействовано более 600 человек и 107 единиц спецтехники.

Напомним, строительство трассы-связки между Московским скоростным диаметром и магистралью Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе началось в июле 2019 года. Бессветофорная прямая трасса протяженностью 3,5 км из 3-4 полос в каждом направлении начнется в районе 32-го километра МКАД и дойдет до соединения со строящейся трассой Солнцево– Бутово – Варшавское шоссе в районе Новобутовской улицы. По ходу движения планируются съезды на федеральную трассу М-2 «Крым» и Варшавское шоссе.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ТАСС