Дорога до Крыма доведет: в мэрии Москвы рассказали о масштабном проекте
Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) соединят до конца года с Варшавским и Симферопольским шоссе. Об этом представителям СМИ рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы на юге столицы формируем новый дорожный каркас. Идет работа по соединению южного направления Московского скоростного диаметра. В конце этого года мы должны прийти на Симферопольское шоссе и Варшавское, соединить и таким образом разгрузить вот эти две трассы», — уточнил градоначальник.
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По словам Собянина, уже к концу 2025 года Московский скоростной диаметр выйдет на связку с Калужским, Киевским и Минским шоссе. Благодаря этому МКАД будет разгружена, а для сотен тысяч жителей Москвы и Подмосковья улучшится транспортная доступность.
Генеральный директор АО «МИСК» Фарит Хайдаров уточнил, что в реализации проекта задействовано более 600 человек и 107 единиц спецтехники.
Напомним, строительство трассы-связки между Московским скоростным диаметром и магистралью Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе началось в июле 2019 года. Бессветофорная прямая трасса протяженностью 3,5 км из 3-4 полос в каждом направлении начнется в районе 32-го километра МКАД и дойдет до соединения со строящейся трассой Солнцево– Бутово – Варшавское шоссе в районе Новобутовской улицы. По ходу движения планируются съезды на федеральную трассу М-2 «Крым» и Варшавское шоссе.
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Источник: ТАСС