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Туристы из РФ стоят в очередях за шенгенскими визами в лояльные России страны Евросоюза
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Туристы из РФ стоят в очередях за шенгенскими визами в лояльные России страны Евросоюза

Турфирмы в России фиксируют ажиотажный спрос у россиян на шенгенские визы

Российские туристы массово интересуются турами в Европу, включая комбинированные с посещением сразу нескольких стран. Туроператоры перед началом летнего сезона фиксируют повышенный спрос на получение шенгенских виз, в визовых центрах растут очереди.

По словам директора визового агентства «Калинка Сервис» Игоря Асташкевича, спрос на визы европейских стран высокий.

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«Пока рано подводить итоги весны-2024, но, судя по всему, спрос этого года не будет ниже прошлогоднего», – уточняет гендиректор.

Высокий спрос на визы Европейского союза подтверждает и гендиректор сети «Единый Визовый Центр» Алина Гафурова.

«Очереди в визовые центры большие – это стало серьезной проблемой для многих заявителей», – констатирует Гафурова.

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По ее словам, с получением долгосрочных виз сейчас сложнее, поэтому россияне стали чаще обращаться к визовым агентам.

Рост спроса в текущем году на 20% по сравнению с 2023 годом директор агентства «Да-Турс» Лилия Феоктистова объясняет выдачей коротких виз. По словам Гафуровой, наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Францию и Испанию. Причем ключевым критерием при выборе той или иной страны является срок действия визы – в этой части страны ЕС настроены очень лояльно к россиянам.

Количество желающих оформить визы традиционно превышает пропускную способность европейских консульств, говорит Асташкевич. Это произошло из-за того, что в консульствах стран ЕС сократили сотрудников, а при найме российских граждан на технические должности возникли сложности.

Туроператоры в этом году вернули так называемые комбинированные туры с посещением нескольких стран Европы за одну поездку. Речь идет о поездках на автобусах, до пандемии их выбирали до половины российских туристов.

Примерно 40% от общего числа туристов за одну поездку посещают две и более страны в Европе. Наиболее популярными комбинации являются: Франция-Италия, Испания-Франция, Франция-Италия-Швейцария, Германия-Австрия.

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Источник: rbc.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
22.04.2024
Фото:freepik / freepik
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