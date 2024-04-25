Пиковая нагрузка: на Крымском мосту ожидают очереди на 3 часа в майские праздники

Россиян предупредили об очередях на Крымском мосту в период майских праздников

В период майских праздников на Крымском мосту прогнозируется повышенная нагрузка в связи с потоком туристов. В Минтрансе РФ разработан пакет мер для обеспечения беспроблемного проезда по Крымскому мосту в преддверии и в период майских праздников.

«С 26 апреля до 2-3 мая ожидается значительный рост времени ожидания досмотров. Туристы массово едут в Крым, в ряде курортов забронировано до 100 % мест размещения», – предупреждают в ведомстве.

По приблизительным подсчетам, очередь может занять не менее трех часов. В этих условиях в Минтрансе рекомендуют планировать маршрут заранее и иметь с собой запасы воды, еды и различные развлекательные игрушки для детей. Отмечается, что по графику будут курсировать только рейсовые автобусы.

Кроме того, отмечается, что на ручных досмотрах у всех проверят паспорта, на сканерах – СТС, паспорта и свидетельства о рождении. Также напоминается, что с собой нельзя провозить больше 10 литров жидкостей.

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Источник: newdaynews.ru