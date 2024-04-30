Какую валюту брать с собой в отпуск заграницу? Эксперт подробно объяснил

Аналитик Мкртчян: в отпуск за границу лучше брать с собой доллары или евро

Отправляясь в отпуск за границу в этом году россиянам лучше брать с собой доллары или евро. Таким советом поделился вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Мой совет — валюту покупать постепенно. Мы видим, как люди подгорают на курсе, когда им нужно срочно покупать. Я всегда советую иметь дома небольшой запас и долларов, и евро, 50 на 50. Примерно за год вы знаете, что вы летом поедете на отдых за границу. Надо начиная примерно с осени, по 100-200 долларов или евро покупать», — рекомендует собеседник агентства.

Например, в Египет нужно ехать с долларами, а на Кубу лучше отправляться с европейской валютой, констатирует Мкртчян. Запасы валюты будут хорошим подспорьем, если планы вдруг поменяются, и выбор будет сделан не в пользу той страны, которая планировалась изначально, уточняет вице-президент.

«Ни в коем случае национальные валюты скупать не надо, потому что во всех странах идет девальвация. Не надо держать дома никакие национальные валюты, это невыгодно», – предупреждает эксперт.

Что касается российской валюты, то с рублями можно ехать в Абхазию и Белоруссию. Можно ехать и в Турцию, и поменять рубли там, но в этой стране не очень выгодный курс доллара, можно потерять на разнице, резюмировал Мкртчян.

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Источник: Lenta.ru