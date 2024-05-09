Ситуация с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines решается на уровне Кремля

Посольство РФ направило ноту в МИД Турции из-за отказов россиянам в перелетах

Посольство России в Турции направило ноту в МИД Турции из-за ситуации с частыми отказами авиакомпанией Turkish Airlines гражданам РФ в посадке на рейсы, следующие через Турцию в страны Латинской Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она уточнила, что, по информации генконсульства РФ в Стамбуле, отказы турецкой авиакомпании в посадке на рейсы россиянам «связаны, в первую очередь, с введенными этими странами правилами въезда на их территорию», авиаперевозчик при организации перелетов «руководствуется правилами ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и правилами страны следования».

«Вопрос акцентированно ставится перед турецкой стороной, в том числе, в ходе состоявшегося 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов. Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны, внимательно изучается», – уточнила представитель МИД.

Напомним, начиная с февраля 2024 года авиакомпания Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку россиян, ссылаясь на отсутствие багажа или «чистый» паспорт, хотя в некоторых случаях отказ вообще никак не обосновывается.

По словам генерального консула РФ в Стамбуле Андрея Буравова, проблема приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж турецкого авиаперевозчика. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил СМИ, что Москва взаимодействует с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines.

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Источник: ria.ru