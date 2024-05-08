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Министр обороны Финляндии назвал условие для открытия границы с Россией

Финляндия намерена открыть границу с Россией после принятия закона о беженцах

Граница между Финляндией и Россией может быть открыта после принятия закона о беженцах. Об этом финским СМИ заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

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«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон"», – подчеркнул глава ведомства.

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Законопроект, о котором упомянул финский министр, призван ограничить прием беженцев, прибывающих со стороны российской границы. Хяккянен уточнил, что в течение одной-двух недель законопроект поступит в парламент Финляндии для рассмотрения и после его одобрения вступит в силу в кратчайшие сроки.

Напомним, власти Финляндии приняли решение закрыть границу с Россией до дальнейшего указания. Ограничения на пересечения вступили в силу в ноябре 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отклонила все обвинения Хельсинки в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, указав, что они являются двойными стандартами Запада.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
08.05.2024
Фото:Wikimedia
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