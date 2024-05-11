Россияне стали активно путешествовать на автодомах, но есть нюансы

Эксперт Матвеев рассказал о проблемах туристов, путешествующих в автодомах

Интерес россиян к автопутешествиям способствует активному развитию рынка автодомов. Об этом в беседе с корреспондентом АБН24 рассказал генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

По его словам, очень хорошо автотуризм развит в южных регионах России, включая Северный Кавказ, Краснодарский край и в Крыму, особенно после открытия трассы Таврида. Там хороший климат, красивая природа, море, много природных достопримечательностей, а также небольшие расстояния между населенными пунктами, перечислил Матвеев.

«Но покупка автодома – довольно дорогое удовольствие, тем, кто хочет попробовать такой вид отдыха, лучше начать с аренды. Если вы путешествуете семьей больше четырех человек, можно сэкономить на авиабилетах, аренде гостиницы и т.д. Если путешествие планируется вдвоем, такой отдых будет дороговатым (расходы на аренду, топливо, оплату за стоянки и т.п.)», — объяснил собеседник издания.

При этом Матвеев подчеркнул, что отсутствие развитой инфраструктуры тормозит развитие путешествий на автодомах.

«Во-первых, это плохие дороги. Во-вторых, отсутствие бюджетных средств размещения, ведь не все готовы спать в машине. Еще она проблема — это плохое качество питания, так как в дороге на заправках продают в основном фастфуды. Кроме того, не предусмотрены удобства для маломобильных граждан», — перечислил эксперт.

Матвеев констатирует, что между властями и бизнесом нет взаимопонимания, а объекты инфраструктуры возводятся без необходимого понимания, что нужно отрасли. В качестве примера он привел автокемпинги. В основном они представляют собой огороженные охраняемые территории, не отличающиеся от обычных автостоянок.

«А ведь это места отдыха, где в идеале должны быть беседка со столиком, мангал, детская площадка, потому что большинство туристов едут с детьми. Нужны не только санузел и возможность набрать питьевую воду, но и душевая (в автодоме принимать душ неудобно)», подчеркивает эксперт.

Чтобы сегмент автопутешествий активно развивался, необходимо сформировать инфраструктуру, резюмировал Матвеев.

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Источник: АБН24